Голов трилър: "Чуковете" удариха намиращ се в криза тим от топ 4 във Втора лига! (РЕЗУЛТАТИ)

Миньор Перник постигна драматичен успех у дома с 3:2 срещу Вихрен Сандански в двубой от 16-ия кръг на Втора лига. В герой за "чуковете" се превърна Преслав Йорданов, който вкара победното попадение 180 секунди преди изтичането на редовното време. Преди това на два пъти възпитаниците на Владо Манчев излизаха напред чрез Петър Вуцов и Михаел Орачев, но Даниел Пехливанов от наказателен удар и Уасим Ауахрия изравняваха за гостите.

Така "еделвайсите" продължиха с колебливото представяне. В последните си шест мача във всички турнири те имат само 1 успех - у дома срещу Севлиево. Вихрен остава четвърти с 27 точки, но може да бъде застигнат от ЦСКА II, който е с 24 пункта и двубой по-малко. Миньор е осми с 20 точки.

ОЩЕ: Лидерът във Втора лига вече работи по селекция за българския елит!

Първата ситуация за гол в мача се откри пред гостите. Уасим Ауашрия стреля с глава, но Петър Вуцов успя да избие пред голлинията с крак. Малко по-късно отново Вуцов беше в центъра на събитията. Той засече центриране на Касиано Бузон от свободен удар за 1:0. В 42-рата минута главният съдия Георги Давидов посочи бялата точка. Капитанът на „еделвайсите“ Даниел Пехливанов беше точен за 1:1.

В началото на втората част Йорданов асистира на Орачев, който върна аванса на Миньор. В 80-ата минута Ауашрия покачи интригата, разписвайки се за 2:2. Победата за Миньор донесе Преслав Йорданов в 88-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Мики Орачев.

Резултати от 16-ия кръг във Втора футболна лига:

Локомотив Горна Оряховица - Спартак Плевен – 3:1

Марек – Хебър – 2:0

Миньор Перник - Вихрен Сандански – 3:2

Севлиево - Пирин Благоевград – 1:3

Спортист Своге - Черноморец 1919 – 0:1

Фратрия – Беласица - 5:0

Янтра - Дунав Русе - 0:1