Макрон иска падане на хегемонията на долара: Европа да се готви за нови сблъсъци със САЩ

Страните от ЕС трябва да започнат съвместно да емитират дългове, например чрез издаване на еврооблигации - това би помогнало да се оспори хегемонията на щатския долар. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в съвместно интервю за седем европейски вестника, сред които и френското издание „Льо Монд“.

По думите на френския държавен глава, ЕС е изправен пред „геополитическо и геоикономическо извънредно положение“ и трябва да инвестира в икономиката си и да премахне бариерите пред растежа по-бързо, за да не бъде задминат от САЩ и Китай.

„Задлъжнялостта на ЕС е на по-ниски нива в сравнение със САЩ и Китай. В момент на технологична надпревара за инвестиции, неизползването на тази възможност за заемане на средства е сериозна грешка“, подчерта Макрон. Той призова още Европа за опростяване на „безбройните регулации“ и диверсификация на доставките, за да ограничи зависимостта си от тесни групи доставчици от трети страни.

Засилване на еврото

Ес трябва да се съсредоточи върху засилване на международната роля на еврото (например чрез разработване на деноминирани в евро валутни суапови линии с търговски партньори) и намаляване на зависимостта от критични активи от чужбина, като например американския природен газ и облачните технологии.

Макрон се застъпи и за политика на „предпочитание“ на европейски стоки и суровини, за да бъдат защитени критично важните европейски индустрии - стоманодобивната, химическата и отбранителната.

Европа не бива да подценява силните си страни, като пазар от 450 милиона души, но и като регион, управляван от върховенството на закона. Предизвикателството, пред което е изправена, е да превърне тези силни страни в лостове за геополитическа сила, каза френският президент.

Предстоят по-нататъшни сблъсъци със САЩ

Макрон говори още и за отношенията между ЕС и САЩ, като заяви, че Европа трябва да се подготви за по-нататъшни сблъсъци с Вашингтон и да разглежда неотдавнашната ситуация с Гренландия като сигнал за тревога, за да прокара отдавна забавените икономически реформи.

„Когато има явен акт на агресия, мисля, че не трябва да се подчиняваме или да се опитваме да постигнем споразумение. Опитваме тази стратегия от месеци. Тя не работи“, каза френският президент.

Според Макрон администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е „открито антиевропейска“ и се стреми към „разпадането“ на ЕС.

„В идните месеци САЩ със сигурност ще ни атакуват по въпроса за цифровите регулации“, добави той, като предупреди за евентуални допълнителни американски мита, ако ЕС използва своя Законодателен акт за цифровите услуги, за да контролира големите технологични компании, много от които са американски.

Европейската отбрана

Според Макрон съвместният отбранителен проект между Германия, Франция и Испания за изтребител от ново поколение, който да замени френските „Рафал“ и германските и испанските „Юрофайтър“, не е прекратен.

Френската оценка е, че програмата за бойни самолети на бъдещето (FCAS) е много добър проект. Не съм чул нито едно мнение от Германия, което да твърди обратното, посочи той, цитиран от Ройтерс.

