Ветеран от войната в Украйна: Ето кой назначи Путин за управител на Белгородска област

Руският президент Владимир Путин назначи ветерана от войната в Украйна Александър Шуваев за временно изпълняващ длъжността губернатор на Белгородска област. Това се случи, след като досегашният управител Вячеслав Гладков напусна поста си, съобщи пресслужбата на Кремъл. Оставка подава и губернаторът на Брянска област Александър Богомаз. На негово място Путин назначи Егор Ковалчук за ръководител на региона.

Кой е Александър Шуваев?

Генерал-майор Александър Шуваев е роден в Белгородска област, участник във войната срещу Украйна, по-рано е командвал мотострелкова бригада в състава на руските войски, участващи в бойни действия. За службата си е награден, включително със званието „Герой на Русия“ и орден „Мъжество“.

През 2025 г. става участник в президентската програма „Време на героите“, а през януари 2026 г. е назначен за вицегубернатор на Иркутска област, където, според официални изявления, се занимава с въпроси, свързани с подкрепата на участниците във войната и техните семейства.

