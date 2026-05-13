"Украйна ни пази, а вие искате да я жертвате на олтара на Путин": Посланието на арабските страни към САЩ (ВИДЕО)

13 май 2026, 13:50 часа 605 прочитания 0 коментара
Арабските държави от Персийския залив сключват всякакви двустранни споразумения за сигурност с Украйна, защото Киев знае как се организира защита от иранските дронове „Шахед“ по-добре от САЩ. Тази теза защити в телевизионен ефир известният американски журналист Майкъл Вайс, специализиращ в международните отношения, по-специално Близкия изток и Русия. Той се аргументира с това, че на украинците вече пета година им се налага да свалят руските версии на иранските "Шахед"-и над градовете си и имат нужното ноу-хау.

Според Вайс страните от региона на Близкия изток на практика казват на Вашингтон: „Вие влязохте във война с Иран, но не успяхте да ни защитите от дроновете „Шахед“. Познайте кой може. Познайте кой ни учи как да ги сваляме в небето. Украйна - държава, която вие искате да жертвате на олтара на Владимир Путин. В това няма никаква логика".

Почти 20 държави проявяват интерес към сключването на сделки с Украйна за доставка на дронове, като вече са подписани четири споразумения, заяви в понеделник (11 май) украинският президент Володимир Зеленски. Той добави, че първите договори по тях се подготвят в момента.

От избухването на войната в Иран в края на февруари той успя да използва опита на страната си във воденето на война с дронове, за да сключи поредица от успешни дипломатически сделки по време на посещенията си в Близкия изток и Европа. Държавите от Персийския залив, с които Киев сключи споразумения в областта на сигурността в края на март, са Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Кой е Майкъл Вайс?

Майкъл Вайс е американски журналист, автор и коментатор. Той е специалист по международни отношения, по-специално по въпросите на Близкия изток и Русия. Сътрудник е в списанието New Lines, старши кореспондент е на Yahoo News и е редактор в The Insider. Редовно участва като гост в няколко предавания на CNN. Освен това е директор по специалните разследвания във фондацията Free Russia.

Вайс става известен през 2015 г. с публикуването на бестселъра на The New York Times „ИДИЛ: В сърцето на армията на терора“, написан в съавторство с Хасан Хасан. Освен че е бил разследващ репортер в CNN, Майкъл Вайс е писал за много други издания, включително The Daily Telegraph, Foreign Affairs, The Wall Street Journal, The Guardian, Slate, The Weekly Standard и The New Republic. Бил е колумнист за списанията Foreign Policy, The Daily Beast и NOW Lebanon.

Димитър Радев Редактор
