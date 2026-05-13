Южна Корея обмисля да се включи в защитата на Ормузкия проток

Южна Корея обмисля да се включи поетапно към усилията за гарантиране на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток. Това заяви южнокорейският министър на отбраната Ан Гю-бак, който е на визита в САЩ. Той отбеляза, че е представил позицията на своята страната пред американския си колега Пийт Хегсет.

"Заявихме, че по принцип ще участваме като отговорен член на международната общност и че ще проучим начините, по които постепенно да дадем своя принос", обясни южнокорейският министър.

Ан посочи, че възможните форми на поетапна подкрепа биха могли да включват политическа подкрепа, изпращане на личен състав, споделяне на информация и осигуряването на военни ресурси. "Не е имало задълбочено обсъждане на въпроса за разширяване на участието на нашите въоръжени сили", добави Ан.

Той подчерта, че всяко решение ще трябва да бъде съобразено със законите на Южна Корея.

Министрите на отбраната на Южна Корея и САЩ се срещнаха, след като Сеул съобщи, че кораб, плаващ под южнокорейски флаг, е бил атакуван в района на Ормузкия проток. Южнокорейското президентство осъди нападението и заяви, че Сеул се опитва да установи кой и защо е извършил атаката.