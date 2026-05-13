За да се говори изобщо за мир: Иран постави ултиматум от 5 условия на САЩ

Иран има общо 5 условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да седне сериозно на масата за преговори със САЩ - това съобщиха иранската информационна агенция Fars, както и източник на "Ал Джазира". Става въпрос за следното - прекратяване на регионалните войни (особено в Ливан), отмяна на санкциите срещу Иран, освобождаване на замразени в чужбина ирански средства, репарации т.е. компенсация на щетите от американските и израелските бомбардировки от 28 февруари насам и признаване на контрола на Иран над Ормузкия проток.
Иран твърди, че това са минимални стъпки за изграждане на доверие преди всякакви нови преговори, подчертава Fars. Същото публикува в профила си в "Х" и един от основните военни кореспонденти на "Ал Джазира":
مصدر مطلع على سير المفاوضات بين إيران وأميركا، أكد أن التوجيهات العليا للفريق التفاوضي الإيراني تضمنت شرط تحقيق خمس نقاط قبل الشروع بالتفاوض حول الملف النووي:— Ali Hashem علي هاشم (@Alihashem) May 12, 2026
١- إنهاء الحرب في جميع الجبهات
٢- رفع جميع العقوبات
٣- تحرير الأموال المجمدة
٤- تعويض الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب…
Междувременно, американският президент Доналд Тръмп продължава с клишетата по темата. Не може Иран да има ядрено оръжие, това е най-важното, каза той преди да замине на срещата си с китайския авторитарен президент Си Дзинпин. Всеки американец разбирал, че Иран не трябвало да има ядрено оръжие - и всеки американец разбирал, когато фондовите борси отивали "малко нагоре-надолу":
Отделно, The New York Times наля масло в огъня, като подобно на други американски медии излезе с материал, че около 70% от резервите от ракети и установки на Иран отпреди старта на войната са непокътнати. А 90% от подземните комплекси на Иран, където са складирани ракети, дронове, установки, са "изцяло или частично" оперативни, пише изданието на база информация от американското разузнаване. В това число влизат 30 от общо 33 подземни комплекса, които са важни за контрола на Ормузкия проток. Съответно, Тръмп побесня и написа в социалната си мрежа Truth Social, че който казва, че Иран се справя добре военно, извършва "измяна", но "виртуална" - Още: Тръмп: Иран трябва да развее бялото знаме на капитулацията (ВИДЕО)
