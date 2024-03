Макрон към Европа заради Путин: Не може да бъдем страхливци (ВИДЕО)

Макрон: Всяка от думите ми за Украйна е обмислена, премерена и тежи на мястото си

Припомняме, че именно Чехия стана двигател на инициатива за закупуване на 800 000 снаряда за Украйна от доставчици извън Европа и то спешно. Франция одобрява това да се случи без да се плащат пари от бюджета на ЕС - само на база двустранни споразумения. Освен това Париж води инициатива, наречена "ракетна коалиция" - тя също е в подкрепа на Украйна.

"Европа помага на Украйна": И Чехия се включва с военна помощ

French President Emmanuel Macron:



"We are certainly approaching a moment in our Europe where it will be appropriate not to be a coward,"



"War has returned to our land, powers that refuse to stop are extending the threat each day,"



"We will have to live up to history and the… pic.twitter.com/AktNYVYdgd