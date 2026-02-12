Бивши началници на разузнаването в Испания са разследвани за шпионаж

Испански съдия разпореди разследване на двама бивши директори на Гражданската гвардия, един от испанските сили за сигурност, и бивш ръководител на Националния разузнавателен център за предполагаем шпионаж. Предполага се, че те са шпионирали поддръжници на каталунската независимост с помощта на израелския софтуер за наблюдение „Пегас“ (Pegasus) и „Кандиру“ (Candiru). Решението е в резултат на жалба, подадена от пет предполагаеми жертви, включително бизнесмена Жоан Матамала.

Разследваните са Феликс Асон, понастоящем магистрат във Върховния съд на Испания, и Мария Гамес, бивша директорка на Гражданската гвардия съответно от 2018 до 2020 г. и от 2020 до 2023 г. В случая участва и Пас Естебан, който е ръководил Националния разузнавателен център от 2020 до 2022 г. и вече е обвиняем по пет дела, свързани с предполагаемото наблюдение на привърженици на независимостта на Каталуния.

През септември миналата година съдията допусна жалбата за разглеждане, след като определи, че докладваните факти могат да представляват престъпления по разкриване на тайни, както и незаконен достъп до компютърни системи.

Жалбата е подадена от групата засегнати лица, известна като „Алианс Сентинел“ (Sentinel Alliance), и е насочена срещу Асон и неговия наследник Гамес, което е първият път, когато испанските съдилища ще разследват предполагаемата роля на Гражданската гвардия в използването на шпионски софтуер срещу поддръжниците на каталунската независимост.

Ищците, сред които са бизнесмени и разработчици на технологии, твърдят, че заразяванията са потвърдени от анализи, извършени от канадската изследователска група „Ситизън Лаб“ (Citizen Lab), която е разкрила това, което тя описва като случай на масов шпионаж срещу каталунското движение за независимост, и чиито открития са довели до множество съдебни разследвания в Барселона.

Те твърдят още, че в продължение на две години, започвайки през 2019 г., устройствата им са били многократно атакувани с „Пегас“ и „Кандиру“, шпионски софтуер от военен клас, способен да извлича разговори, имейли, пароли, файлове и снимки, както и дистанционно да активира микрофони и камери на електронни устройства.

