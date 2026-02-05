Топ дипломат на Макрон води тайни преговори с Путин

Еманюел Бон, най-високопоставеният дипломат на френския президент Еманюел Макрон, е бил във вторник в Москва, за да проведе разговори с руски представители. Това съобщиха източник, запознат със срещата, както и други двама дипломатически източника пред Ройтерс. Според първия източник Еманюел Бон, който е начело на дипломатическия отдел на Макрон от 2019 г., се е срещнал с представители на Кремъл.

Френското президентство нито потвърди, нито отрече разговорите, но заяви: "Както президентът каза вчера, дискусиите се водят на техническо ниво при пълна прозрачност и в консултация с президента Зеленски и с основните европейски колеги."

Двамата дипломатически източника съобщиха, че съюзниците са били уведомени за инициативата и че Бон е провел разговори с Юрий Ушаков, старши помощник на Владимир Путин.

Припомняме, че през декември 2025 г. Макрон заяви, че европейците ще трябва да се включат отново в директни разговори с Путин, ако последните усилия, водени от САЩ, за посредничество при постигане на мирно споразумение за Украйна се провалят.

Европейските лидери са разгневени от изключването си от мирните преговори, водени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, и вместо това са принудени да подкрепят преговорните позиции на Украйна отстрани.

Макрон заяви пред репортери във вторник, че се полагат усилия за възобновяване на диалога с Путин. "Той се подготвя и затова има дискусии, които се водят на техническо ниво", каза той, добавяйки, че това се прави в консултация с Украйна.

"Важно е европейците да възстановят собствените си канали за дискусия", добави той.

