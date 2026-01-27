Любопитно:

Стармър като копие на Макрон: С тъмни очила и проговори на френски (ВИДЕО)

27 януари 2026, 18:39 часа 425 прочитания 0 коментара
Британският премиер Киър Стармър имитира вчера френския президент Еманюел Макрон като се появи на публично събитие със слънчеви очила. Премиерът присъства в театър „Дъчес“ в Лондон на ток шоу, водено от комика Мат Форд и се появи за това събитие с очила като тези на Макрон. Той дори призна, че е заел идеята от "приятеля" си Макрон и поздрави аудиторията на френски. 

Припомняме, че заради проблем с окото Макрон от известно време се появява на публични събития със слънчеви очила, включително с такива произнесе речта си на форума в Давос миналата седмица.

Още: "Обидни и откровено ужасяващи": Британският премиер бесен на Тръмп заради твърденията му за Афганистан (ВИДЕО)

 

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
