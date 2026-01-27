Стармър като копие на Макрон: С тъмни очила и проговори на френски (ВИДЕО)

Британският премиер Киър Стармър имитира вчера френския президент Еманюел Макрон като се появи на публично събитие със слънчеви очила. Премиерът присъства в театър „Дъчес“ в Лондон на ток шоу, водено от комика Мат Форд и се появи за това събитие с очила като тези на Макрон. Той дори призна, че е заел идеята от "приятеля" си Макрон и поздрави аудиторията на френски.

Припомняме, че заради проблем с окото Макрон от известно време се появява на публични събития със слънчеви очила, включително с такива произнесе речта си на форума в Давос миналата седмица.

🚨Keir Starmer is very cringe 🇬🇧



Here he is mocking French President Emmanuel Macron who appeared at the WEF conference in Davos wearing aviatior sunglasses❗️



pic.twitter.com/gjP9ynflS2 — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) January 26, 2026