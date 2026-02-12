Заради катастрофата: Адам Кадиров може да ослепее, отстранен му е орган

Далакът на Адам Кадиров е бил отстранен и той може да ослепее с едното око - това са последствията от катастрофата, в която един от синовете на чеченския лидер Рамзан Кадиров попадна наскоро, съобщава "Новая Европа".

Според информацията на изданието, Адам Кадиров е бил изписан от болница "Боткин" в Москва миналата седмица, където е прекарал близо три седмици след автомобилна катастрофа в Грозни. Далакът на Адам е бил отстранен в московската клиника и му е била предписана строга диета за 6 месеца. Най-малкият син на Кадиров също е бил диагностициран със счупена челюст, отделно има увреждане на зрителен нерв. След три седмици диетични мерки Адам забележимо е отслабнал, както се вижда от видеоклип, публикуван от Рамзан Кадиров на 10 февруари, в който участва синът му. Чеченският лидер обаче така и не призна тежката катастрофа, в която попадна синът му, но публикуваният клип беше озаглавен "възкръснал":

🚨Kadyrov posted a video where he is eating sweets with his son Adam



"Resurrected, son," says the Chechen leader as Adam enters the room.



Also at the table is Kadyrov's assistant, Vismurad Aliyev.



The day before, Ramzan Kadyrov stated that the rumors about a horrific car… pic.twitter.com/UZGtJ6OHwk — NEXTA (@nexta_tv) February 10, 2026

Относно зрителния нерв: "Все още не е ясно какви са последствията от това нараняване - има риск Дустум (позивната на Адам Кадиров – бел. ред.) да остане сляп с едното око", казва източник на "Новая Европа".

Междувременно тримата охранители, които са били в една и съща кола с Адам по време на инцидента на 18 януари в Грозни, са изчезнали от публичното полезрение, пише вестникът. Според негова информация, поне двама от тях – Бислан Каимов и Апти Ирасханов – също са били откарани в Москва със сериозни травми на главата и гръбначния стълб.

