12 февруари 2026, 18:42 часа 206 прочитания 0 коментара
Заради катастрофата: Адам Кадиров може да ослепее, отстранен му е орган

Далакът на Адам Кадиров е бил отстранен и той може да ослепее с едното око - това са последствията от катастрофата, в която един от синовете на чеченския лидер Рамзан Кадиров попадна наскоро, съобщава "Новая Европа".

Още: Адам Кадиров е оцелял след катастрофата, за която се разшумя преди седмица (ВИДЕО)

Според информацията на изданието, Адам Кадиров е бил изписан от болница "Боткин" в Москва миналата седмица, където е прекарал близо три седмици след автомобилна катастрофа в Грозни. Далакът на Адам е бил отстранен в московската клиника и му е била предписана строга диета за 6 месеца. Най-малкият син на Кадиров също е бил диагностициран със счупена челюст, отделно има увреждане на зрителен нерв. След три седмици диетични мерки Адам забележимо е отслабнал, както се вижда от видеоклип, публикуван от Рамзан Кадиров на 10 февруари, в който участва синът му. Чеченският лидер обаче така и не призна тежката катастрофа, в която попадна синът му, но публикуваният клип беше озаглавен "възкръснал":

Относно зрителния нерв: "Все още не е ясно какви са последствията от това нараняване - има риск Дустум (позивната на Адам Кадиров – бел. ред.) да остане сляп с едното око", казва източник на "Новая Европа".

Междувременно тримата охранители, които са били в една и съща кола с Адам по време на инцидента на 18 януари в Грозни, са изчезнали от публичното полезрение, пише вестникът. Според негова информация, поне двама от тях – Бислан Каимов и Апти Ирасханов – също са били откарани в Москва със сериозни травми на главата и гръбначния стълб.

Още: Потвърждение на катастрофа със сина на Кадиров? Самолет "линейка" и самолетът на чеченския лидер кацнаха заедно в Москва (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
