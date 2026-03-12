Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш президент Дмитрий Медведев, който е може би най-голямото острие на кремълската пропаганда в последните години, заяви, че САЩ можели да предизвикат „зомби апокалипсис“. Високопоставеният служител, който не спира да плаши с ядрено оръжие, твърди, че американските биологични изследвания ще предизвикат смъртоносни епидемии. В есе за заплахите, породени от новите технологии, Медведев предполага, че напредъкът в биотехнологиите и военните изследвания на Щатите можел да доведе до катастрофални епидемии.

Още: "Прасетата не искат да напуснат коритото": Медведев бесен заради атаката на САЩ срещу Иран

Той пропусна да спомене, че режимът на диктатора Владимир Путин сам използва нервнопаралитични агенти и отрови срещу своите врагове, включително срещу дисидента Алексей Навални. Учени от Портън Даун, най-секретната лаборатория за отбрана на Великобритания, окончателно идентифицираха епибатидин – мощен невротоксин, който се среща в природата – в контрабандни биологични проби, свързани с Навални. Опозиционерът беше намерен мъртъв в килията си в отдалечена арктическа наказателна колония на 16 февруари 2024 г.

Медведев вижда бъдеще като в хитов сериал заради "мрежа от 400 биолаборатории" на САЩ

В дългата статия, озаглавена „Нови технологии: стълбище към рая или път към ада“, Медведев пише: „След известно време зомби апокалипсисът, демонстриран от самите американци в играта и телевизионния сериал The Last of Us, може да не се окаже само фантазия".

Още: Русия заплаши Украйна и Европа с ядрено оръжие под явно изфабрикуван претекст (ВИДЕО)

В духа на руската пропаганда - с гръмки, научно-фантастични изявления и без доказателства - той твърди, че САЩ са създали обширна мрежа от около 400 биологични лаборатории по целия свят. Медведев обвинява Вашингтон, че провежда изследвания, способни да разпространят опасни болести – твърдения, които западните правителства многократно са отхвърляли като дезинформация.

„Както е добре известно, Съединените щати са създали глобална военна биологична мрежа, използвайки други страни като тестови полигони“, пише той. „В резултат на това милиони хора несъзнателно стават заложници на смъртоносни заплахи. Инфраструктурата, създадена с прякото участие на Пентагона и свързаните с него медицински компании, включва около 400 лаборатории с двойно предназначение от клас BSL, които работят в Близкия изток, Югоизточна Азия, Африка и бившия СССР. Резултатите от изследванията позволяват на САЩ да управляват разпространението на епидемии и да изучават генетичните фактори, които влияят върху човешката устойчивост към различни заболявания", добавя Медведев.

Снимка: Getty Images/Guliver

Още: Медведев: След събитията във Венецуела САЩ са длъжни да признаят законността на действията на Русия в Украйна

Той твърди, че напредъкът в генното инженерство и синтетичната биология би могъл да позволи изкуствено създаване на нови патогени и разпространението им по начини, които биха били трудни за проследяване.

Медведев vs. AI

Също така Медведев предупреждава, че изкуственият интелект може да унищожи милиони работни места, да предизвика кибератаки срещу критична инфраструктура и дори да поеме контрола над жизненоважни системи като атомните електроцентрали.

Още: От интернет трол до топ позиция: Медведев се завръща, но жадните за властта на Путин му точат ножове

Той също така заяви, че рояците от дронове можели да превърнат войната в система за „убийство от разстояние“, подобна на видеоигра, което ще понижи психологическата бариера пред насилието. Това всъщност вече е факт в Украйна. Разбира се, Медведев пропуска да каже кой започна тази война.

„На карта е поставено съществуването на цялото човечество, чието положение става все по-несигурно и мрачно“, казва той.

Още: Украинците пак казаха, че няма да се предадат и Медведев избълва куп ядрени заплахи (ОБЗОР - ВИДЕО)

Представителят на Кремъл обвини западните технологични гиганти и правителства, че използват цифровите платформи, за да "поробят" с мека сила населението чрез алгоритми и контрол над данните, цитират думите му Mirror и ТАСС.