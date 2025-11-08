Мелони е против данъка върху богатството: Никога няма да види бял свят

Дебатът относно законопроекта за бюджета в Италия повдигна въпроса за данъка върху богатството, който беше подновен от широката центристко-лява група като мярка за намаляване на неравенството и финансиране на училища, здравеопазване и социални помощи, пише италианската информационна агенция ANSA. Италианският премиер Джорджа Мелони обаче отговори без заобикалки в социалните мрежи, като заяви, че данъците върху богатството се появяват циклично в предложенията на левицата. "Успокояващо е да се знае, че с десницата на власт, те никога няма да видят бял свят", подчерта Мелони.

Стачката на синдикатите в Италия и политиците

"Стачката на Конфедерацията на труда в Италия (CGIL) „е политическа стачка, която синдикатът организира, нарушавайки синдикалното единство. Струва ми се обаче, че CGIL е политически изолирана. Тя не подписва договори. Организира стачки в петък, винаги. Очевидно нещо не работи в CGIL. Защото, ако синдикалният свят мисли различно от всички останали, ми се струва, че CGIL е изолирана в света на труда", заяви Антонио Таяни, вицепремиер и министър на външните работи и лидер на Forza Italia, говорейки на седмата Национална конференция за зависимостите, която се провежда в конферентния център Auditorium della Tecnica в Рим.

"Ако говорим за италиански семейства и бизнеси, Мелони постави рекорд за данъчен натиск през последните 10 години, увеличи акцизите, ДДС. Всичко. Дори ви дадох книга за данъците, които са увеличили. Чели ли сте я? Изправени пред 25 милиарда евро данъци, които са изяли покупателната способност, мислите ли, че можете да се измъкнете, като вдигнете шум и давате на работниците по 2 евро на месец?", написа лидерът на „Движението пет звезди" Джузепе Конте в социалните мрежи.