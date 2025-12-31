След войната в Украйна: Южен Кавказ ще е ключът към пренареждането

С вероятния край на войната в Украйна могат да се очакват значителни геополитически промени в Южен Кавказ, Централна Азия и съседните региони. Тези процеси ще бъдат обусловени от трансформацията на отношенията, формирали се по време на военния конфликт, най-вече между Турция и Русия, пише ливанското издание "Ан Нахар".

Въпреки че Турция, като член на НАТО, първоначално предостави военна помощ на Украйна, впоследствие станахме свидетели на осезаемо сближаване между Москва и Анкара. Отношенията между двете държави се задълбочиха на различни равнища. Русия, ангажирана с войната, си затвори очите за укрепването на позициите на Турция в южната си зона на влияние. В резултат се формира оста Анкара–Баку, която нанесе поражение на Армения и отслаби влиянието на Москва в региона.

Това засили ролята на Турция като регионална сила с амбиции за реализиране на националистически проекти, включително идеята за създаване на единна пантюркска държава – от границите на Китай до Европа. По време на неотдавнашната среща на върха на Организацията на тюркоезичните държави (ОТД) беше представен проектът "Единна тюркска азбука". Инициативата, базирана на латиницата, цели да укрепи културните и идентификационни връзки между тюркските народи в Азия. Още: Планът на Тръмп за Кавказ крие повече рискове, отколкото ползи за САЩ

Южен Кавказ и Централна Азия вече няма да бъдат същите. Западните държави следят внимателно развитието в руската и китайската сфери на влияние. Страните от региона възприеха политика на "многостранно партньорство" в опит да засилят своята независимост. Те вече не ограничават икономическите и военните си стратегии до концепцията за "единен чадър", какъвто беше моделът на ръководената от Русия Организация на Договора за колективна сигурност (ОДКС). Вместо това залагат на разнообразни партньорства, които им дават по-голяма свобода за маневриране на фона на нарастващата конкуренция между регионалните сили.

Тази тенденция е особено видима в усилията на Армения да задълбочи отбранителните си връзки с Европейския съюз и САЩ. Действията на Ереван са продиктувани от опасенията му относно растящото влияние на Турция.

Москва може да се стреми да възстанови позициите си в региона, но ще трябва да се съобразява с новите реалности по южната си граница. Това е от ключово значение, тъй като войната в Украйна вече очерта нови приоритети в руската външна политика.

В резултат на процесите по южните граници на Русия балансът на силите в региона ще се промени. Ролята на Иран също ще претърпи трансформация, тъй като Техеран се стреми към поддържане на равновесие със своите съперници – Турция, Израел, както и арабски и западни държави. Още: Немислимото, което се случи и звучният шамар, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Коридори на партньори или съперници?

Михаил Калугин, директор на Четвърти департамент в руското външно министерство, заяви готовността на Русия да обсъди с Ереван параметрите на инициативата "Пътят на Тръмп" (TRIPP), която преминава през Армения и цели да свърже Изтока и Запада. Това изявление може да се тълкува като предпазливо признаване на активността на САЩ и Турция в традиционните сфери на влияние на Русия.

Борбата за контрол върху транспортните и енергийните коридори вероятно ще се превърне в ключова характеристика на следващия етап. Това е особено актуално, като се има предвид, че бъдещето на "Пътя на Тръмп" остава неясно, което отваря пространство за различни сценарии. В този контекст Грузия започна да изразява тревога от действията на Турция и Азербайджан, които застрашават ролята й на ключова транзитна точка към Черно море.

В отговор Тбилиси насочва усилията си към задълбочаване на отношенията с Русия, Иран и Индия, вместо към НАТО. Иран, от своя страна, засили сътрудничеството си с Казахстан и Туркменистан в рамките на коридора Север–Юг, повишавайки стратегическото си значение. Това е особено важно, тъй като дори при евентуален достъп на Турция до Южен Кавказ, тя не би могла да достигне Централна Азия по суша, без да премине през иранска територия. Още: Турция срещу Русия: Сложният геополитически шах в Кавказ с участието на Баку и Ереван

Автор: Юсеф Бадр

Превод: Ганчо Каменарски за "Ан Нахар"