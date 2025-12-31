Близо 100 пожара са потушени в страната

Общо 95 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Няма загинали и пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си. Пожарникарите са реагирали на 135 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 24 пожара, от които: 13 в жилищни сгради, два в спомагателни, временни или паянтови постройки, пет в транспортни средства, един в съоръжения на открито, три други.

Още: Пламна асансьор в блок в кв. "Сухата река", наложи се евакуация

Спасителни дейности

Без нанесени материални щети са възникнали 71 пожара, от които: четири в сухи треви, горска постеля и храсти, 31 в отпадъци, 30 в готварски уреди и комини, шест други.

Пожар в София уби 42-годишна жена

Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции, от които: една при катастрофи в транспортни средства, 35 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР - три, отстраняване на опасни предмети - 19, оказване съдействие на граждани - 2, оказване съдействие на други структури и ведомства - 7, други - 4).

Лъжливите повиквания са четири.

Къща горя край Бургас: Собственикът едва се спаси