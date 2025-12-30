10 ранени в Стокхолм, след като автобус се удари в жилищна сграда

Автобус се удари в жилищна сграда в столицата на Швеция Стокхолм. В инцидента са ранени 10 души, от които един е в сериозно състояние, предаде Франс прес, като се позова на местната полиция.

В автобуса е имало 17 пътници в момента на инцидента, станал в квартала Лилехолмен. Пострадалите са все пътници. Засега причините за катастрофата са неизвестни.

Трима души загинаха на 14 ноември в Стокхолм, когато автобус се удари в пътници на автобусна спирка. Тогава на шофьора му призляло. Срещу него не е започнало никакво съдебно преследване.

