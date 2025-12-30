Кабинетът подаде оставка:

10 ранени в Стокхолм, след като автобус се удари в жилищна сграда

30 декември 2025, 19:20 часа 289 прочитания 0 коментара
10 ранени в Стокхолм, след като автобус се удари в жилищна сграда

Автобус се удари в жилищна сграда в столицата на Швеция Стокхолм. В инцидента са ранени 10 души, от които един е в сериозно състояние, предаде Франс прес, като се позова на местната полиция.

Още: Тежка автобусна катастрофа в Стокхолм, има загинали (СНИМКИ)

В автобуса е имало 17 пътници в момента на инцидента, станал в квартала Лилехолмен. Пострадалите са все пътници. Засега причините за катастрофата са неизвестни.

Още: Изстрели край израелското посолство в Стокхолм

Трима души загинаха на 14 ноември в Стокхолм, когато автобус се удари в пътници на автобусна спирка. Тогава на шофьора му призляло. Срещу него не е започнало никакво съдебно преследване.

Още: Половин час слънце за 15 дни: Стокхолм е на прага на рекорд

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Швеция Стокхолм катастрофа автобус инцидент
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес