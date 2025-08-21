Meteo Balkans: Цунами в Средиземно море? А може ли да бъдат ударени Балканите?

Обикновено опасността от цунами за българите е нещо имагинерно и по-скоро го свързваме с водите на Тихия океан и си представяме Япония. Разбира се, цунами може да застраши и други страни, както наскоро имаше опасност в Русия след ужасяващ трус от 7,4 по Рихтер на полуостров Камчатка. "Meteo Balkans" обаче разкриват, че и Средиземно море крие смъртоносен потенциал. И макар вълните в този район да не достигат чудовищните мащаби на Тихия океан, рискът за Южна Европа и Балканите е напълно реален.

Цунами в Средиземно море

Най-притеснителният пример идва от около 1600 г. пр.н.е., когато вулканът Санторини изригва с ужасна сила. Според учените е последовало цунами с вълни от над 20 метра, които унищожават цели крайбрежни селища и допринасят за краха на минойската цивилизация на Крит.

Снимка: iStock

От "Meteo Balkans" припомнят и за случая от 1908 г., когато земетресение с магнитуд 7,1 удря района на Месина, Сицилия. Освен срутени сгради, следва и цунами с вълни от 10 метра, което залива бреговете. В резултат има над 80 000 жертви, а това е едно от най-смъртоносните бедствия в европейската история.

Може ли да има цунами в Средиземно море днес

Реалността е, че Средиземноморието е сеизмично активно и, както всички знаем, Гърция и Турция често са разтърсвани от земетресения. Вулканите, включително Етна и подводни вулканични системи, остават потенциален риск във всеки един момент. Тесните морски басейни могат да усилват цунами-вълните, макар те да са по-малки от тихоокеанските, пишат от "Meteo Balkans".

Колко е голям рискът за Балканите

Снимка: iStock

Оказва се, че рискът от цунами за България и Балканите не е само на хартия. Например, ако голямо земетресение удари Гърция или Турция, вълните могат да достигнат до Егейско и дори до Черно море. В историческите хроники се споменава за цунами през 14-и век, което е засегнало части от Егейските острови.

Учените предупреждават, че до 2050 г. вероятността за цунами със значителни щети в Средиземноморието е около 10%. Това не е никак малко и представлява риск, на който трябва да се обърне внимание, сигнализират още от "Meteo Balkans".