Цените на руския петрол се сринаха до най-ниското си ниво от началото на войната в Украйна

Цените на руския петрол достигнаха най-ниското си ниво от началото на войната срещу Украйна, която диктаторът Владимир Путин подпали през февруари 2022 г. Причините - западните санкции водят до повече отстъпки, които петролната индустрия на страната е принудена да предлага, а има и спад на световните цени, съобщава Bloomberg. Нарастващият натиск на Запада върху търговията с руски петрол затруднява продажбата и транспортирането на суровини, като тези мерки са насочени и към рафинериите на водещите купувачи, включително Индия.

Малко над 40 долара за барел

Според данни на Argus Media руските износители на петрол получават средно малко над 40 долара за барел за товари, изпратени от Балтийско и Черно море, както и от източното пристанище Козмино. Това е с 28% по-малко в сравнение с последните три месеца. Санкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ допълнително засилиха спада на цените.

В допълнение, световните референтни цени на петрола падат. Във вторник, 16 декември, те слязоха под 60 долара за барел за първи път от месец май.

Bloomberg оценява, че спадът в приходите от петрол представлява сериозен риск за бюджета на Русия, защото печалбите от износа на нефт и газ съставляват около една четвърт от държавните приходи и са от решаващо значение за финансирането на войната на Путин в Украйна.

Петрол, блокиран в морето

Според медийни оценки около 48 милиона барела руски петрол могат да останат блокирани в морето поради ограниченията на САЩ, което ще принуди десетки танкери да търсят алтернативни пристанища за разтоварване.

Индийски официални лица заявиха, че очакват вноса на руски петрол през този месец да бъде около 800 000 барела на ден, което е значително по-малко в сравнение с ноември. Все пак и това си е значителен обем на доставките, пише Bloomberg.

Освен това китайска рафинерия наскоро закупи партида петрол от източните руски пристанища с най-голямото намаление на цената за тази година. И двете азиатски страни остават основни купувачи.

