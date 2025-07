Чудовищно земетресение от 7,4 по Рихтер удари Русия, чака се цунами (ВИДЕО)

Поредица от мощни земетресения в неделя близо до крайбрежието на руския Далечен изток предизвикаха предупреждения за цунами, съобщи Геологическата служба на САЩ. Предишните земетресения с магнитуд 5,0 и 6,7 първоначално не предизвикаха предупреждения за цунами, но след това последва чудовищен трус с магнитуд 7,4, което накара Геологическата служба на САЩ да предупреди, че "в някои крайбрежни райони се очакват опасни вълни цунами".

🚨🇷🇺#BREAKING | NEWS ⚠️

Multiple large earthquakes have struck Northern pacific of Russia ⚡️7.3 Magnitude has struck followed by four or five large earthquakes ⚡️6.3, 5.4, 5.0 Magnitude quakes in the last hour they have triggered tsunami warnings in the western Pacific region… pic.twitter.com/ZyfM8WY6yq — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 20, 2025

Службата съобщи, че очаква вълни от 30 см до един метър по руското крайбрежие и по-малко от 30 см в Япония и американския щат Хавай. Епицентърът на земетресенията е бил в Тихия океан, на около 150 километра източно от град Петропавловск-Камчатски.

Whoahh! Earthquakes off the east coast of Kamchatka, Russia in the last couple of hours with the biggest being an M7.4 👀👀 pic.twitter.com/hNFOM8NJRU — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 20, 2025

Първоначалните трусове са били последвани от други вторични трусове, включително земетресение с магнитуд 6,7, съобщи Геоложката служба на САЩ. Руското министерство на извънредните ситуации написа в Telegram, че очаква вълни до един метър в югозападната част на Берингово море и вълни от 15 до 40 сантиметра на полуостров Камчатка. Полуостровът е мястото, където се срещат Тихоокеанската и Северноамериканската тектонична плоча, което го прави район с висока сеизмична активност.

🌊 "Oh mama, Vadik, look how it’s shaking!" — Earthquake hits Kamchatka, Russian emergency services warn of tsunami threat



A powerful earthquake with a magnitude of 7.5 struck the Kamchatka Peninsula. The epicenter was located in the Pacific Ocean.



Footage shows the moment the… pic.twitter.com/gUOwMedhxR — NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2025

От 1900 г. насам в този район са станали седем мощни земетресения с магнитуд 8,3 или повече, пише "Gazeta Express".

