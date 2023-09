Много скрап: Руският десантен кораб "Минск" след ракетния удар на Украйна (ВИДЕО)

Какво е останало от "Минск" - появи се видео, което показва колко много скрап има от този кораб, част от Руския черноморски флот: Унищожени или тежко повредени: Сателитни СНИМКИ на ударените руска подводница и десантен кораб (ВИДЕО)

A closer look at the Ropucha-class 'Minsk'. Destroyed during a recent Storm Shadow attack on Sevastopol bay. https://t.co/rC10KD0gJU pic.twitter.com/Q13cPZOSDx