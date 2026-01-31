Многохиляден протест в Копенхаген срещу думи на Тръмп

Най-малко 10 000 души участваха в протест днес в Копенхаген срещу думите на президента на САЩ Доналд Тръмп за действията на съюзническите сили по време на войната в Афганистан, предадоха Франс прес и БТА. Тръмп заяви на 22 януари в интервю за „Фокс нюз“, че съюзническите сили не са били на фронта в Афганистан, а са стояли по-назад. Това породи критики от редица страни, участвали в този конфликт.

Пред посолството на САЩ в датската столица в цветна леха се появиха 44 датски знамена, колкото са датските военни убити в Афганистан. Във вторник персоналът на посолството махна знамената, но после се извини на Дания за този жест. „Изпитваме най-дълбоко уважение към датските ветерани и за жертвите, които датските военни направиха за нашата обща сигурност. Премахването на знамената не целеше по никакъв начин да навреди“, се казваше в изявление на американското посолство в датската столица.

По-рано днес 52 нови знамена с имената на убити датски военни по време на мисии в Афганистан и в Ирак датски военни отново бяха поставени на същото място.

Протестът

Протестиращите се събраха днес първо пред цитаделата в Копенхаген и присъстваха на кратка церемония пред паметника, издигнат там военните, загинали в бой. После протестиращите поеха по улиците на града. Някои от тях носеха плакати, на които пишеше: „Поискай прошка, Тръмп!“ Протестът свърши пред американското посолство. Там беше запазена минута мълчание и беше поставен венец с бели и червени цветя – цветовете на датско знаме и цветовете. Начело на кортежа протестиращите носеха плакати, на които пишеше „Тръмп е такъв глупак“ и „Нямаме думи“.

В протеста се включиха и датски ветерани, участвали в мисии на сили на ООН зад граница. Един от тях каза, че е имал познати, които са били ранени в Афганистан и които носят белезите и до днес. Според друг от протестиращите Тръмп говори неща, игнорирайки истината.

Отношенията между САЩ и Дания в последно време са обтегнати и заради Гренландия, към чието придобиване Тръмп се стреми.