НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 27.03.26 - Путин бил готов на отстъпки преди Тръмп да нападне Иран?

27 март 2026, 1:10 часа 508 прочитания 0 коментара
Снимка: Kremlin.ru
Изминаха 49 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

В началото на годината и преди американският президент Доналд Тръмп да реши да нападне Иран, руският диктатор Владимир Путин сериозно е мислел как да спре войната в Украйна. Защото тогава перспективите за руската икономика са били за изключително дъно – последствията от западните санкции все повече са удряли, дълговете навсякъде в руските икономически сектори растат, вълна от фалити настъпва. Но след като Тръмп нападна Иран, за руската икономика тръгна животворна глътка въздух – цената на петрола подскочи набързо до границата от 100 долара за барел и нагоре, след като преди това Русия продаваше на ниво дори 22 долара за барел.

Елин Димитров
Елин Димитров
