Тръмп: Доверието в мен е 100%, на хората им харесва, че ги защитавам от лунатици с ядрено оръжие (ВИДЕО)

В телефонно включване за Fox News американският президент Доналд Тръмп отново обяви, че са сменили режима в Иран. „Можете да кажете, че извършихме смяна на режима. Те всички са мъртви“, обяви той, визирайки предишното иранско ръководство.

Тръмп също така заяви, че е по-популярен от всякога. „Мисля, че съм по-известен от всякога. Данните показват, че доверието в мен е 100%, когато той чу това, каза, че не е виждал подобно нещо. Причината е, че на хората им харесва това, че ги защитавам от лунатици с ядрено оръжие“, обяви американският президент, като не стана ясно за кого точно говори.

Тръмп потвърди, че е дал още 10 дни срок на Иран. „Дадох им период от 10 дни. Те поискаха 7, и аз казах, че ще ви дам 10, защото те ми дадоха кораби. Говорихме за тези кораби, които пропуснаха през Ормузкия проток“, заяви той, като уточни, че е разговарял с иранските власти по въпроса.

За пореден път, обаче, висш ирански представител отрече казаното от американския президент. „Тръмп не е искрен. Ние не сме подавали никакво искане относно потенциални атаки от САЩ“, обяви той в отговор на твърдение на Тръмп в неговата социална мрежа, че е дал 10-дневен срок – до 6 април, на Техеран преди да нареди атаки по енергийни съоръжения.

„Не можеш да позволиш на луд човек или на луда идеаология да има ядрено оръжие. За това говорим и това беше целта ни“, каза още той.

САЩ използват морски дронове срещу Иран

САЩ потвърдиха, че използват безпилотни дронови скоростни лодки за патрулиране в операциите си срещу Иран. Този ход бележи първото известно използване на такива съдове в активен конфликт, предава Reuters. Пентагонът заяви, че дроновете Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC) са регистрирали над 450 часа и 2200 морски мили по време на „Operation Epic Fury“. Тези лодки могат да се използват за наблюдение и потенциални ударни мисии.

Припомняме, че с подобни морски дронове Украйна атакува и потопи няколко руски плавателни съда в Черно море. Ударите принудиха Русия да изтегли флота си на далечно разстояние.