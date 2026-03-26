Пътешествие, което се случва веднъж в живота: Лора Христова и Георгий Иваниадзе за новия сериал "Ком-Емине" (ВИДЕО)

Това беше едно невероятно пътешествие за нас, което ще помним цял живот. С прекрасни хора, които срещнахме по пътя и бяха с нас през целия път. Нещо, което се случва веднъж в живота.

Това разказаха актьорите Лора Христова и Георгий Иваниадзе в предаването "Студио Actualno", по повод новия сериал "Ком-Емине", който ще се срещне със зрителите в ефира на БНТ 1 от 2 април.

Десет туристи и техният водач тръгват по "перлата в короната" на всеки планинар в България – маршрута Ком-Емине. Най-младият е на 18, най-възрастният – на 70 години, и всички те се качват в Балкана със своите тайни, мечти и желание да устоят и стигнат докрай. По пътя ги очакват много приключения, обрати и изненадващи открития за себе си и за другите.

Източник: БНТ

Освен Лора Христова ("Порталът", "Братя", "Тревожност") и Георгий Иваниадзе, в 12-те епизода участват както популярни актьори, така и нови лица. Атанас Атанасов ще се превъплъти в професор по философия. Александър Кънев ("Порталът", "Тревожност", "Не затваряй очи") ще влезе в образа на успешен влогър. Константин Еленков, известен с театралните си роли в "Одисей", "Без кръв" и много други, ще бъде екстравагантна кинозвезда. Участват и току-що завършили и настоящи студенти – Нелли Таукчи и Кая Радичева.

Актьорският състав включва още Деси Моралес ("Четвърта власт"), Владимир Ангелов ("Четвърта власт"), когото можем да гледаме и в престижни международни продукции като "Агенцията", Лидия Стефанова – театрална и киноактриса с дългогодишна кариера. В образа на водача Течо ще бъде непрофесионалният актьор Александър Трифонов, който има редица филмови участия зад гърба си, като едно от последните е главната роля във филма "Клопка".

"Имахме невероятния късмет целият екип да са страшно готини хора. И го казвам абсолютно искрено. Не само актьорите и режисьорите, а всички, защото процесът е със страшно много други хора, които са зад камера, но полагат огромни усилия. И съм истински благодарен, че ги срещнах и че всички заедно вървяхме и приемахме всичко с чувство за хумор, с лекота", разказа Георгий.

