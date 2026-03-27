Украйна отново атакува ключово пристанище, през което Русия изнася петрол (ВИДЕО)

Украйна отново атакува пристанището Уст-Луга в Ленинградска област. Миналата нощ украински дрон вече атакува нефтени съоръжения там, като нанесе сериозни щети на основната точка за износ на петрол в Балтийско море. Местните съобщават, че пристанището отново е в пламъци.
Renewed strikes are reported in Ust-Luga, Leningrad region. Last night, Ukrainian drone already attacked oil facilities there, inflicting serious damage. Locals are reporting that the port is once again on fire. #Russia pic.twitter.com/31QxkrulwS— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 26, 2026
Има данни за атаки и в други райони на Ленинградска област. Задействана е била руската противовъздушна отбрана. Съобщава се за пожари близо до Висоцк, недалеч от Виборг, в района на депото „Лукойл-2“.
Explosions reported in the Leningrad region. Locals report explosions in several districts, as Russian air defense is trying to fend off a mass Ukrainian UAV attack. At present, a fire near Vysotsk, close to Vyborg, is reported near the Lukoil-2 depot. #Russia pic.twitter.com/3n2zVpqPSp— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 26, 2026
И тази вечер има данни, че украински дронове са ударили другото важно пристанище – Приморск. Има свидетелства за мощни експлозии в Ленинградска област.
Explosions in Leningrad region, for the third day in a row. Ukrainian drones are attacking and Russian air defense is active. #Russia pic.twitter.com/NCKk1YOZIS— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 26, 2026
Същевременно снимки от сателит, публикувани от Радио Свобода, потвърждават значителните пожари в руския пристанищен комплекс Уст-Луга след предишните украински удари с дронове. От тях се вижда, че са засегнати поне три резервоара за гориво. Има свидетелства за щети и извън зоната на самото пристанище.
Satellite images released by Radio Svoboda confirm significant fires at Russia’s Ust-Luga port after Ukrainian drone strikes, with at least three fuel tanks affected. Heat anomalies were also detected near key port infrastructure, indicating broader damage across the facility.… pic.twitter.com/qiTdz8s0h1— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 26, 2026
Тази вечер украински дронове удариха и авиационния завод в Смоленск. Екипите за извънредни ситуации реагираха на мястото след атаката.
Ukrainian drones struck the Smolensk aviation plant in Russia, with emergency services responding at the scene after the attack. #Ukraine pic.twitter.com/eBM7fgkWvw— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 26, 2026