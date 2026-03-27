Войната в Украйна:

Украйна отново атакува ключово пристанище, през което Русия изнася петрол (ВИДЕО)

27 март 2026, 2:02 часа 274 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Украйна отново атакува ключово пристанище, през което Русия изнася петрол (ВИДЕО)

Украйна отново атакува пристанището Уст-Луга в Ленинградска област. Миналата нощ украински дрон вече атакува нефтени съоръжения там, като нанесе сериозни щети на основната точка за износ на петрол в Балтийско море. Местните съобщават, че пристанището отново е в пламъци.

Има данни за атаки и в други райони на Ленинградска област. Задействана е била руската противовъздушна отбрана. Съобщава се за пожари близо до Висоцк, недалеч от Виборг, в района на депото „Лукойл-2“.

И тази вечер има данни, че украински дронове са ударили другото важно пристанище – Приморск. Има свидетелства за мощни експлозии в Ленинградска област.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Същевременно снимки от сателит, публикувани от Радио Свобода, потвърждават значителните пожари в руския пристанищен комплекс Уст-Луга след предишните украински удари с дронове. От тях се вижда, че са засегнати поне три резервоара за гориво. Има свидетелства за щети и извън зоната на самото пристанище.

Тази вечер украински дронове удариха и авиационния завод в Смоленск. Екипите за извънредни ситуации реагираха на мястото след атаката.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
война Украйна украинска атака Ленинградска област украински дронове Уст-Луга
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес