Институтът "Лий Страсбърг" с четвърти интензивен курс в България: Разказва Кристина Верославова (ВИДЕО)

Не е задължително да има актьорска основа. Аз мисля, че е препоръчително по принцип, но не е критерий. Трябва единствено да си над 18 години, защото упражненията понякога са по-тежки емоционално. Няма други критерии.

Това каза актрисата Кристина Верославова в предаването "Студио Actualno" във връзка с предстоящото четвърто издание на курса, провеждан от Института по актьорско майсторство "Лий Страсбърг".

Между 20 и 25 юли в Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) за четвърти път ще се проведе интензивен мастърклас под шапката на един от най-големите и значими институти по актьорско майсторство в света.

Участниците ще могат отново да работят лично с Дейвид Лий Страсбърг, син на легендарния Лий Страсбърг и директор на института в Лос Анджелис, и Алани Илонгве. Тази година уъркшопът е част от европейско турне на института, което ще премине през Словения, Германия, България и Полша.

Европейският продуцент на турнето е самата Кристина Верославова, която е добре позната на българската публика от сериалите "Татковци" и "Вина". В края на обучението един от участниците ще има възможност да спечели едногодишна стипендия за обучение в Института "Лий Страсбърг" в Лос Анджелис.

"Аз исках да направя уъркшопа в България, защото за мен беше толкова вдъхновяващо да уча там и да общувам с Дейвид, да взема всичко, което той може да даде като знание и като история. Това ми беше мотивацията - да може повече хора да се докоснат до това, защото е много трудно да се отиде до Щатите. Въобще, целият процес е много сложен и много скъп", обясни Верославова.

Актрисата сподели и че самата тя се чувства много по-полезна и ползотворна, когато фокусира вниманието си върху тази дейност, а не върху актьорското майсторство и славата.

"Никога не ми е била цел актьорската кариера, дори когато започнах да уча актьорско майсторство. Просто много ми харесваше това, което уча и ми харесваше да го правя... Аз го усещам като част от мен, но същевременно много харесвам да организирам, да създавам неща, да взема една идея и да я реализирам", каза тя.

