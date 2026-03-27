Украйна: Поехме контрол над село в Днепропетровска област

Подразделения на 95-та десантно-щурмова бригада на украинските въоръжени сили поеха пълен контрол над село Березове в Днепропетровска област. Това съобщи Командването на украинските десантно-щурмови сили във Facebook.

„Подразделения от групировката на Въздушно-десантните войски поеха контрола над Березово в Днепропетровска област. Стъпка по стъпка парашутистите прогонват руските окупатори от украинска земя. Навсякъде, където се появят подразделения на Въздушно-десантните войски на Въоръжените сили на Украйна, врагът понася колосални загуби или остава завинаги на украинска земя“, се казва в изявлението.

Украинските въоръжени сили са отблъснали руска атака и близо до Константиновка. По-рано войници от 28-ма механизирана бригада на украинските сухопътни войски, заедно с бойци от други подразделения, са отблъснали комбиниран вражески щурм от четири посоки близо до Константиновка в Донецка област.

