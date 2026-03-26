Путин подкани руските олигарси "доброволно" да финансират войната в Украйна: Кой колко ще даде

26 март 2026, 23:05 часа 273 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
На закрита среща с водещи бизнесмени в Русия днес Владимир Путин е предложил на олигарсите "доброволно" да финансират войната в Украйна. Срещата се е състояла след конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, на който днес Путин изнесе реч. Обикновено съдържанието на подобни срещи не се изнася публично, но руското издание The Bell е получило тази информация от свои източници.

"Казаха ни - ще воюваме, ще стигнем до границите на Донбас", разкрива един от източниците пред журналистката Ирина Малкова, обявена за чуждестранен агент в Русия. След това Путин подканил бизнесмените да правят доброволни вноски в бюджета, според двамата източника.

Самата идея пък била подсказана малко по-рано на Путин от главния изпълнителен директор на "Роснефт" Игор Сечин, който в писмо до диктатора заявил, че е време "малко да поразтърсим едрия бизнес".

Някои бизнесмени откликнали на искането на Путин още на самата среща. Например, руският сенатор и предприемач Сюлейман Керимов обещал да внесе 100 милиарда рубли, друг виден бизнесмен също потвърдил, че ще внесе своята лепта, но не разкрил точната сума, казват източниците.

Елена Страхилова Отговорен редактор
