Заради спирането на тока за Украйна: Словашката полиция разследва премиера Фицо

Словашката полиция започна разследване срещу премиера Роберт Фицо. Причина за това е жалба относно спиране на спешните доставки на електроенергия за Украйна, подкрепена от над 13 000 души и включваща обвинения в злоупотреба с власт и предателство към държавата. Както отбеляза лидерът на словашката опозиционна партия „Свобода и солидарност“ Бранислав Грелинг, материалите вече са прехвърлени от Главната прокуратура към регионалната, а след това и към полицията.

Припомняме, че преди дни унгарският премиер Виктор Орбан отказа да деблокира заем в размер на 90 милиарда евро от Европейския съюз за Украйна. Антонио Коща нарече подобно поведение неприемливо за ЕС. Впоследствие словашкият премиер Роберт Фицо допусна възможността в бъдеще да се присъедини към блокирането на заема от 90 милиарда евро от ЕС за Украйна. Орбан и Фицо са смятани за най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин в Евросъюза.

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви спирането на доставките на газ за Украйна. Той съпътства тази стъпка с изявление за „защита на енергийната сигурност на Унгария“, обещавайки да „поддържа защитена цена на бензина и намалена цена на газа“. Орбан не спира споровете със Зеленски, като последно той се изказа остро срещу украинския президент заради спрените доставки на петрол за Словакия по нефтопровода „Дружба“. Припомняме, че важната артерия бе прекъсната след руски удар.

