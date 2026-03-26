Прогноза за времето - 27 март 2026 г. (петък)

През втората половина на нощта облачността над страната ще се увеличи и днес ще бъде облачно. Сутринта в Западна България ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна. По високите части на планините ще вали сняг. На много места валежите ще бъдат придружени с гръмотевици и главно в Западна България и планинските райони значителни по количество. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 6°, а максималните в повечето места - между 11° и 16°, в София – около 12°.

Атмосферното налягане ще остане значително по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг в планините

В планините ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в местата над 1400 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

Облаци и дъжд по морето

По Черноморието ще преобладава облачно време. След обяд дъжд ще вали по Южното Черноморие, а вечерта и по Северното. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 9°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ