Втората най-голяма руска рафинерия КИНЕФ е аут заради украински дронове, ударен е и авиозаводът в Смоленск (ВИДЕО)

26 март 2026, 22:07 часа
Втората най-голяма руска рафинерия КИНЕФ е аут заради украински дронове, ударен е и авиозаводът в Смоленск (ВИДЕО)

Втората по големина петролна рафинерия в Русия е спряла рафинирането на петрол след като през изминалата нощ украински далекобойни дронове я навестиха и ѝ донесоха взривоопасни подаръци. Информацията е на Reuters, с потвърждение, че за по-малко от 10 дни Русия беше лишена от 40% от капацитета си за износ на петрол след мощни украински удари по пристанищата Приморск и Уст-Луга на Балтийско море.

Затворилата рафинерия е "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Ленинградска област. Източници на Reuters казват, че два основни агрегата и някои вторични агрегати за първично рафиниране на петрол са подпалени от украинските далекобойни безпилотни летателни системи - Още: И КИНЕФ гръмна: Украинските дронове спряха 40% от износа на руски петрол (ВИДЕО)

Отделно, Радио "Свобода" публикува сателитни снимки на последиците от удара срещу рафинерията, която принадлежи на "Сургутнефтегаз". Сателитното изображение показва, че пожарът е засегнал най-малко три резервоара за гориво. Регионалният губернатор Александър Дрозденко потвърди, че има щети в индустриалната зона на района.

Годишният капацитет на рафинерията е приблизително 20-21 милиона тона, което е около 6% от целия капацитет за преработка на Русия.

Междувременно, отново в Ленинградска област има атака с дронове, като Александър Дрозденко съобщи в канала си в Телеграм за 2 свалени дрона - предстои да се разбере дали това е всичко или е само началото на нощта:

По-горещо обаче почва тази нощ в Смоленск. Там украинските дронове са се прицелили в местния авиационен завод. Местните спешни служби вече са задействани, което подсказва успешен удар. Местният губернатор Василий Анохин потвърждава в официалния си канал в Телеграм, че има атака с дронове, но засега не казва нищо повече - Още: Една от най-старите и големи руски рафинерии спря работа след 13-ти удар с дронове

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
