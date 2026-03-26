Втората най-голяма руска рафинерия КИНЕФ е аут заради украински дронове, ударен е и авиозаводът в Смоленск (ВИДЕО)

Втората по големина петролна рафинерия в Русия е спряла рафинирането на петрол след като през изминалата нощ украински далекобойни дронове я навестиха и ѝ донесоха взривоопасни подаръци. Информацията е на Reuters, с потвърждение, че за по-малко от 10 дни Русия беше лишена от 40% от капацитета си за износ на петрол след мощни украински удари по пристанищата Приморск и Уст-Луга на Балтийско море.

Затворилата рафинерия е "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Ленинградска област. Източници на Reuters казват, че два основни агрегата и някои вторични агрегати за първично рафиниране на петрол са подпалени от украинските далекобойни безпилотни летателни системи

Отделно, Радио "Свобода" публикува сателитни снимки на последиците от удара срещу рафинерията, която принадлежи на "Сургутнефтегаз". Сателитното изображение показва, че пожарът е засегнал най-малко три резервоара за гориво. Регионалният губернатор Александър Дрозденко потвърди, че има щети в индустриалната зона на района.

Годишният капацитет на рафинерията е приблизително 20-21 милиона тона, което е около 6% от целия капацитет за преработка на Русия.

Междувременно, отново в Ленинградска област има атака с дронове, като Александър Дрозденко съобщи в канала си в Телеграм за 2 свалени дрона - предстои да се разбере дали това е всичко или е само началото на нощта:

Explosions in Leningrad region, for the third day in a row. Ukrainian drones are attacking and Russian air defense is active. #Russia pic.twitter.com/NCKk1YOZIS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 26, 2026

По-горещо обаче почва тази нощ в Смоленск. Там украинските дронове са се прицелили в местния авиационен завод. Местните спешни служби вече са задействани, което подсказва успешен удар. Местният губернатор Василий Анохин потвърждава в официалния си канал в Телеграм, че има атака с дронове, но засега не казва нищо повече

Ukrainian drones struck the Smolensk aviation plant in Russia, with emergency services responding at the scene after the attack. #Ukraine pic.twitter.com/eBM7fgkWvw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 26, 2026