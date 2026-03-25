Ще има ли изненади точно на финала преди вота: Анализ на Добромир Живков (ВИДЕО)

Ние регистрирахме първия спад на “Прогресивна България”. След високото социално напрежение през декември месец, когато се получиха 69% подкрепа за протестите, когато излезе нов политически субект, в такава ситуация той създава много очаквания. Това заяви в предаването “Студио Actualno” социологът Добромир Живков от агенция “Маркет Линкс”.

По думите му президентът Радев е напуснал президентството, а след това се е получило мълчание. След това той излезе с листите, но нищо от антикорупционната реторика впоследствие не се чу, каза Живков.

Според него именно това е обяснението, че много хора изчакваха и не само изчакваха, но и отстъпиха от първоначално декларираното си намерение да подкрепят “Прогресивна България”. Обществото е изключително чувствително какво се предлага на политическия пазар в момента. Тази чувствителност е насочена към това кой ще отговори на очакванията за антикорупционна политика.

Липсата на политическо противопоставяне между Радев, Борисов и Пеевски, прави така че Радев да не изглежда толкова убедителен. Има едни 450 000 души електорален корпус, за които не е ясно как ще разпределят гласовете, подчерта още Живков.

