Нова порция скандал с Евровизия: Играта разказва подробности (ВИДЕО)

Кой друг би си позволил да има две песни на Евровизия? Нека да помислим от тази гледна точка. Ние мислим на едро. Ние сме големи играчи. Това каза с ирония рапърът Ивайло Иванов - Играта, в предаването "Студио Actualno", по повод разразилата се ситуация с песента, с която Молдова ще се представи на Евровизия.

Още от момента на публикуване на песента "Viva, Moldova!", в социалните мрежи у нас се появиха коментари за съмнителната ѝ прилика с един от най-популярните български летни хитове - "Цяло лято" на Криско, Лео и Играта. От самото начало на молдовското парче, което ще представи страната на Евровизия, се долавя мелодията на така познатата българска песен, излязла още през 2013 година.

"Нямаше обидени. Смяхме се. Ние не мислим за съд, ние мислим с усмивка. Но поне да ни бяха тагнали, да ни бяха дали три билета да отидем да ги гледаме", сподели Играта със закачка.

Той заяви, че триото опитва да установи връзка с молдовския изпълнител Satoshi и благодари на хората, които са реагирали в социалните мрежи и са разпространили информацията.

Какво още сподели по казуса с интелектуалната собственост и какво предстои за изпълнителя - вижте в интервюто.