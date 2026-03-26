"Как да служим на родината": Нов пропаганден инструмент на Кремъл за учениците

Властите в Русия продължават активно да интегрират военни теми в училищното образование. От септември в задължителната учебна програма ще бъде включен предметът „В служба на родината", съобщи министърът на образованието на Русия Сергей Кравцов.

В рамките на тази програма, съдържаща пропаганда, децата ще могат да избират проект за изпълнение от списък със задачи, предложени от нестопански организации, бизнеса или държавните институции. Програмата съществува в пилотен вариант от 2024 г. За нея отговаря „Движението на първите" – организация, замислена като аналог на съветското пионерско движение.

Програмата е по инициатива на президента Владимир Путин, който оглави Надзорния съвет. В продължение на четири години организацията все по-широко популяризира учебни програми и въвлича руски деца в милитаризирани дейности. „Движението на първите“ е поставено под санкции от Европейския съюз, САЩ и Великобритания.

Какви проекти се предлагат на учениците?

Новият предмет ще се изучава задължително в 10 и 11 клас. Принципът на работа е описан на сайта на програмата. Първо неправителствени организации, държавни институции или представители на бизнеса предлагат в системата своите проекти, които, след заключителен подбор и включването им в каталог, ще могат да се избират от учебните заведения за техните ученици. За изпълнението им ще има приблизително по един урок на седмица.

На сайта на проекта е посочено, че в програмата участват 590 висши учебни заведения, 1616 училища и почти 600 хиляди ученици в 30 региона на Русия. Към средата на февруари в програмата вече фигурираха около 140 проекта, от които учениците могат да избират. Повечето от тях не изглеждат политизирани: отваряне на екологичен щанд, поставяне на пиеса, презентации за местната история или например работа в приют за животни.

„Ако тази програма беше излязла преди 10 години, аз първи щях да напиша колко е страхотна и чудесна. В много страни подобна програма е задължителна и в бележника задължително трябва да има оценки за социална работа, благотворителност и т.н. Принципно всичко е наред, но в случая проблемът е в детайлите“, казва за ДВ Дима Зицер – педагог, основател на петербургската школа за неформално образование „Апелсин“.

Снимка: Getty images

За да търсят проекти, учениците могат да използват различни ключови думи: култура, урбанистика, социални проекти, но и „СВО“ („специална военна операция" – така руските власти наричат агресията срещу Украйна). „Никой не се съмнява, че акцентът ще бъде поставен върху войната, като например плетенето на маскировъчни мрежи и т.н.“, казва Зицер.

„Цветни лехи на паметта“ и военен канал в месинджър

Въпросните 140 проекта, качени вече на сайта, само 10 са пряко свързани с войната в Украйна. „Практически всяко училище има свои бивши възпитаници, загинали при изпълнение на служебния си дълг в специалната военна операция“, се казва в описанието на проекта на училище в Саратовска област. На учениците се предлага да създадат „музей на СВО“. В съседния град децата ще направят „Цветна леха на паметта“, посветена на участниците във войната в Украйна. Подобен мемориал учениците ще създадат в рамките и на друг проект – в Башкортостан.

В Бурятия учениците ще трябва да създадат и водят канал в месинджъра Max, посветен на войниците, участвали в нахлуването в Украйна. А в Ханти-Мансийския автономен окръг организацията „Пътят към елита“ подчертава в описанието на проекта за възпитание в патриотизъм следното: „Родителите, израснали по времето на разпадането на Съветския съюз, се стремяха да отгледат децата си свободни и без влиянието на пропаганда, но поради това на тях сега твърде лесно може да им бъде наложена идеология, която разрушава нашия начин на живот и застрашава съществуването на нашата страна“.

За пълното изпълнение на избрания проект децата могат да получат „точки за доброволческа дейност“, които на теория могат да бъдат обменени срещу точки за зрелостните изпити. Това обаче не е възприето от всички училища, а тези, които ще се възползват, ще могат да добавят максимум по 10 точки.

„СВО – ключова насока на курса“

„В служба на родината“ до голяма степен повтаря въведените преди време „Разговори за важното“ – извънкласни занятия, които са задължителни за посещение. С течение на времето децата все по-активно биват включени в мероприятия, свързани с войната срещу Украйна, които учителите след това отчитат в социалните мрежи. Подобни публикации вече могат да бъдат намерени и за новия предмет в училище.

Засега само един на всеки десет от предложените проекти се отнася до войната в Украйна, но вероятно техният брой ще се увеличава с времето. На главната страница на портала като най-добри проекти са отбелязани създаването на „мини-кухня за бойците от СВО“ и „мобилна полева сушилня“ за „бойците на фронта“, както и издаването на „бележник с биографии на героите от СВО“.

Автономията на училищата е мъртва?

Членът на комисията на Съвета на Федерацията по наука, образование и култура Игор Мурог вече заяви, че „въпросът за подкрепата на участниците в СВО ще бъде една от ключовите насоки в рамките на курса“. „Програмата е ориентирана към актуалните нужди на обществото, а създаването на патриотични проекти и помощта за семействата на военнослужещите вече са успешно тествани в пилотни региони“, каза депутатът.

В тази връзка педагогът Дима Зицер говори за „убийство на автономията на училищата" в Русия.

Източник: "Дойче веле"