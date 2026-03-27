НА ЖИВО: Какви са вариантите на Тръмп за "финален удар" срещу Иран?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Пентагонът разработва военни варианти за „решаващ удар“ в Иран, които може да включват изпращане на сухопътни сили, масивна бомбардировъчна кампания и завладяване на ключови острови, твърдят двама неназовани американски служители и два други информирани източника на американското издание Axios. Вероятността от драматична военна ескалация ще се увеличи, ако не бъде постигнат напредък в дипломатическите преговори - по-специално, ако жизненоважният за световната търговия Ормузки проток остане затворен.