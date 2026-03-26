Виктор от "Ергенът" 4 призна за нова жена до себе си, но историята е сложна

След като Любомира от "Ергенът" 4 изненадващо се появи в тазгодишното издание на романтичното риалити, ситуацията за участниците става далеч по-заплетена. Припомняме, че тя излезе като финалистката от предаването заедно с Виктор Русинов, но връзката им не продължи дълго, след като се върнаха в България. Макар че двамата не издават много подробности за развалените си отношения, Виктор потвърди, че като се видят, се подминават, намеквайки че не са се разделили с добро.

Сега обаче моделът отново се е отдал на романтични чувства. "Има някой, но е сложно.", заяви той в телевизионния ефир на bTV, където заедно с Мартин Николов коментира влизането на Любомира в петия сезон на шоуто.

"Странно е" - каза накратко за това, че бившата му партньорка отново е участничка в риалитито. Виктор разкри и че с Марин се познават лично от няколко години.

"Тази бивша е от онези, за които няма да ми е гадно", каза моделът подигравателно.

Синеоката финалистка от предишния сезон накара останалите участнички да настръхнат, когато се появи, а въпросите веднага започнаха.

Преди това, Любомира успя да се срещне с тримата ергени от сезон пет и си изгради индивидуално мнение за всеки. След това тя покани на отделна среща Марин, с когото имаше възможност за по-дълъг разговор, а основните им теми бяха за връзките.

