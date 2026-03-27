Лицензираната шахматна федерация преодоля "пречките", които я спираха да бъде призната от FIDE и ECU

Българската федерация по шахмат 2022, която е лицензирана от Министерството на младежта и спорта, съобщи за промени в ръководството си. С тях от федерацията смятат, че отпадат последните "пречки", възпрепятстващи приемането на организацията им от международните организации FIDE и ECU. От Българската федерация по шахмат 2022 отново подчертаха, че ще продължават да работят последователно и целенасочено за обединение в шахматната общност.

Ето какво съобщиха от БФШ 2022:

"На 23.03.2026 г. се проведе Общо събрание на членовете на спортната федерация. Наред с другите решения бяха приети и такива, свързани с ръководството на федерацията — освобождаване на всички досегашни членове на Управителния съвет и избор на нов състав в лицето на Симеон Винчев (досегашен член), Георги Павлов (досегашен член) и Христо Митков (юридически съветник). За председатели на федерацията бяха избрани г-н Христо Митков и г-н Симеон Винчев.

По време на събранието отново беше обсъдена темата за обединението в шахматната общност. Потвърдено бе, че федерацията работи последователно и целенасочено за постигането му.

Именно в този контекст част от членовете на предходния управителен съвет се оттеглиха от ръководството, с което отпаднаха и последните т.нар. „пречки“, възпрепятстващи приемането на "СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 2022" от международните организации FIDE и ECU.

Бихме искали също да Ви информираме, че приключи мащабната проверка на Министерството на младежта и спорта върху цялостната дейност на федерацията. Със задоволство съобщаваме, че проверката приключи успешно, с изключение на няколко дребни пропуска, които отдаваме на неопитността на определени хора от ръководството от 2024 г.

Ще продължим да работим в полза на шахматната общност."