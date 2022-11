Над 80 000 убити руснаци в Украйна сочи украинската статистика (ВИДЕО)

Границата от 80 000 убити руснаци беше прескочена още на 11 ноември, когато Украйна официално си върна Херсон. Към 12-ти ноември убитите руски войници според украинската статистика са 80 860. В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия се съобщава за успешен артилерийски обстрел срещу своеобразна руска казарма в Днипряни (буквално на левия бряг на река Днепър, в близост до Нова Каховка). Досега, по украински данни, е известно, че са извозени два камиона с трупове на руски войници, 56 са откарани в болница, от които 16 са починали.

Припомняме, че в средата на юли официално зам.-министърът на отбраната на Украйна Хана Маляр каза, че до края на войната Украйна няма да съобщи колко украински военни са загинали – защото ако го направи, ще подпомогне руското разузнаване. От руска страна месеци наред не коментират собствените си загуби: В Русия за първи път публикуваха информация за реалните загуби във войната срещу Украйна. Няма и обобщена официално дневна статистика на украинските убити съгласно руската информация.

Превземането на Херсон от украинската армия беше онагледено с множество видеа, но едно от най-интересните е как беше свален руски флаг.

Removing the Russian flag in a very original way. pic.twitter.com/4IEmt8rR4H