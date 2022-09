В Русия за първи път публикуваха информация за реалните загуби във войната срещу Украйна

Документът по някакво чудо е попаднал в ръцете на руския опозиционер Михаил Ходорковски, който го публикува в профила си в Twitter. Това е доклад на руското министерство на финансите, съдържащ данни за броя на загиналите руски военни и изплатените на роднините им обезщетения.

Ако се вярва на данните в него, към 24 август 2022 г. руското министерство на отбраната е потвърдило ликвидирането на 48 759 свои военни. А семействата и близките на загиналите войници са получили значителни компенсации - общо 361,4 милиарда рубли или по 7,4 милиона рубли за всеки загинал във войната.

Припомняме, че според данните на Генералния щаб на ВСУ от началото на войната до 10 септември са убити 52 250 руски военни.

Следва да се обърне внимание обаче на една немаловажна подробност – в руския доклад липсват данни за изчезналите руски военни, както и за бойците от сепаратистките Донецка и Луганска народни републики. Те просто не са включени в него. Реално в доклада са попаднали бройките на онези войници, чиито близки са получили до тази дата или следва да получат в близките дни обезщетения.

Според документа до края на тази година от руското финансово министерство планират да отделят допълнително още 271,5 милиарда рубли за подобни компенсации. А за 2023 г. ще са им необходими още 724,1 милиарда рубли за обезщетения.

A leaked letter from the Russian Finance Ministry says that as of 28.8., 361.4 billion rubles have been paid to the families of the deceased

For each fallen soldier,it's 7.4 million rubles

‼️ In total,this gives 48,759 confirmed dead

Missing and DPR + LLR soldiers are not counted pic.twitter.com/QCEuXOMFrG