Общежитие падна само в Коми, след като губернаторът обеща помощ за Луганск (ВИДЕО)

Срутването не е изненада, защото сградата е била буквално в аварийно състояние. За нея многократно са пращани сигнали до местната администрация, само че мерки не са взети, както е видно от видеата.

Има видео от точния момент на срутването и напомняне от руския опозиционен телеграм канал ASTRA, че Владимир Уйба, ръководител на Коми, е обещал да помогне на град Ровенки след снощия украински ракетен удар там: Украйна си връща на Путин: Взриви петролна база в Луганск, Курск и Белгород са под обстрел (ВИДЕО)

"Известно е, че бомбардирането на къщи в Украйна е по-важно за руските власти от възстановяването на домове в собствената им страна", иронизира и беларуската опозиционна медия Nexta.

A dormitory collapsed in the Russian Komi Republic



Earlier the building was considered to be in emergency condition. Residents repeatedly complained to the administration about the condition of the house, but all their requests were ignored.



Bombing houses in Ukraine is known… pic.twitter.com/jqBLaTLPny