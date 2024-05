10 години ДНР: Ракетен удар по празнуващи с автошествие в Донецк (ВИДЕО)

Шествието обаче беше спряно, след като Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха ракетен удар. Според информация на изцяло контролираната от режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин руска държавна информационна агенция РИА Новости при удара са загинали 3 души, още 8 са ранени. Данните са от Денис Пушилин, т.нар. премиер на ДНР - има и ВИДЕОКАДРИ, 18+, на които се виждат ранени хора:

Още: Украйна си връща на Путин: Взриви петролна база в Луганск, Курск и Белгород са под обстрел (ВИДЕО)

Според руските военни телеграм канали, ударът е нанесен с американска ракетна система за залпов огън HIMARS. Поне една ракета е попаднала в ресторант Paradise, откъдето е трябвало да тръгне автошествието. Интересното е, че има авторски видеа от мястото на събитието от кажи-речи всички известни прокремълски телеграм канали - явно техни "кореспонденти" са се събрали за автошествието:

Руски заплати и отгоре, но няма лекари, учители, инженери в окупираните украински земи

In occupied Donetsk, a restaurant reportedly hosting a group of pro-Russian individuals that were preparing a rally for the 'anniversary of the People's Republic' were hit by HIMARS. There are several dead and wounded, local media report. pic.twitter.com/lnGClWblSY