Украйна през 2024 г.: Краят на войната е близо, истинският мир е далеч

Вече трета година война, но устойчивият мир в Украйна изглежда далечна перспектива. Изчерпването на ресурсите и от двете страни обаче предполага, че развръзка в посока намаляване минимум на интензивността на бойните действия ще има, а защо не и някакъв вид примирие. Едно обаче е сигурно – на 24 февруари, 2022 година, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин отвори Кутията на Пандора. Затварянето ѝ ще изисква изключителни усилия и много, много, много време: Сигнал: Тръмп не е готов с план за Украйна, боевете там са нечувано интензивни (ОБЗОР – ВИДЕО)

This is what Christmas looks like in Ukraine now. pic.twitter.com/rMYZ9aaPRE