След унгарски словоизлияния по Украйна: Руският петрол пак потече към Унгария и Словакия

Петролът по тръбопровода "Дружба" отново тече към Унгария и Словакия след кратко прекъсване, съобщиха късно във вторник (19 август) представители на двете страни. Причината за спирането на потоците руски нефт към благосклонно настроените спрямо Кремъл държави, управлявани съответно от Виктор Орбан и Роберт Фицо, бяха удари на украински дронове по помпената станция "Николско" в руската Тамбовска област, а преди това и по разпределителната станция "Унеча" в Брянска област - най-големият хъб на нефтопроводната мрежа "Дружба".

Унгария заплаши Украйна да ѝ спре тока

Будапеща заплаши Киев заради засилените украински атаки срещу енергийната инфраструктура на Русия, която е ключов източник на приходи за военните усилия на Кремъл - продажбите на петрол и газ съставляват една четвърт от общите приходи в държавния бюджет. Унгарският външен министър Петер Сиярто на два пъти предупреждаваше Украйна, че Унгария може да ѝ спре тока - първо след атаката по "Унеча", после и след нападението в Тамбовска област. Той нарече това удар по енергийната сигурност на страната му, който е "скандален и неприемлив".

"Това не е нашата война", заяви министърът и се обърна към Киев с думите: "електроенергията от Унгария играе жизненоважна роля за захранването на вашата страна...". Сиярто заговори за такава голяма трагедия, че руският зам.-министър на енергетиката Павел Сорокин го е информирал как не е ясно изобщо кога може да се възстановят доставките по "Дружба". Ден по-късно руският петрол към Унгария отново потече, а същото важи и за Словакия, която е свързана към нефтопровода.

Снимка: Getty Images

За разлика от повечето други страни от Европейския съюз, Словакия и съседна Унгария запазиха зависимостта си от руския нефт и получават по-голямата част от суровия петрол именно чрез "Дружба".

Потвърждение: "Въздействието ще бъде минимално"

"Потокът на петрол към Словакия в момента е нормален", заяви словашката министърка на икономиката Дениса Сакова, цитирана от Reuters. "В следващите дни ще имаме по-ясна информация дали ще има промени в графика за доставките за този месец... Въпреки това считам, че предвид бързото възобновяване на потока през нефтопровода "Дружба", въздействието ще бъде минимално".

Потокът на петрол през нефтопровода "Дружба" към Унгария също е възобновен, заяви Петер Сиярто във вторник. "Току-що благодарих на руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин за бързото отстраняване на щетите, причинени от атаката", написа той в социалните мрежи. "Очакваме Украйна да не напада отново този жизненоважен газопровод. Това не е нашата война. Унгария трябва да остане извън нея!", повтори пак той, след като украинският външен министър Андрий Сибиха му каза да се оплаче на приятелите си в Москва.

Oil deliveries to Hungary via the Druzhba pipeline have been restored after the Ukrainian attack two days ago. I thanked Russian DepMin Sorokin for the swift repairs. We expect Ukraine not to strike this vital pipeline again. This is not our war. Hungary must be left out of it! — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 19, 2025

Унгарската петролна компания MOL заяви пред Reuters, че производството на гориво не е било прекъснато по време на временното спиране.

Доставките на петрола по построения от Съветския съюз нефтопровод "Дружба" също бяха временно преустановени през март след украинска атака срещу измервателна станция.