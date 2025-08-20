Войната в Украйна:

Неидентифициран обект се взриви в село в Полша (СНИМКА)

20 август 2025, 10:20 часа 125 прочитания 0 коментара
Неидентифициран обект се взриви в село в Полша (СНИМКА)

Неидентифициран обект е паднал в царевична нива и експлодира през нощта в село Осини, провинция Люблин, Полша, съобщи агенция ПАП. На мястото на инцидента полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото, се казва в информацията. Взривната вълна е счупила прозорците на няколко къщи, но никой не е пострадал, допълни Ройтерс.

НЛО падна в Якоруда (СНИМКИ И ВИДЕО)

Разследване

В момента се провежда разследване, което да установи какво точно представлява неидентифицираният обект. Служителите на реда обезопасяват района, а дейностите се  наблюдават от прокурор. За инцидента са уведомени военните.

Още: Възможно НЛО? Мъж засне мистериозен обект във въздуха, докато снима кучето си (ВИДЕО)

Якоруда

Припомняме, че на 13 юли 2025 г. в българския град Якоруда върху тревна площ падна неидентифициран обект. То имаше преобладаващ червен цвят и от него излизаше пара. По думите на свидетели на явлението, Според свидетели, които са заснели обекта, той е паднал от небето. Кметът  разпореди взимането на проби от обекта. Очевидци твърдят, че "нещото" е изгоряло и се е изпарило. 

"Няма да излезе красивата марсианка от него": Мистериозен обект в Якоруда (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
НЛО Полша взрив Осини неидентифициран обект
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес