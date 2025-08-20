Неидентифициран обект се взриви в село в Полша (СНИМКА)

Неидентифициран обект е паднал в царевична нива и експлодира през нощта в село Осини, провинция Люблин, Полша, съобщи агенция ПАП. На мястото на инцидента полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото, се казва в информацията. Взривната вълна е счупила прозорците на няколко къщи, но никой не е пострадал, допълни Ройтерс.

Разследване

В момента се провежда разследване, което да установи какво точно представлява неидентифицираният обект. Служителите на реда обезопасяват района, а дейностите се наблюдават от прокурор. За инцидента са уведомени военните.

BREAKING Mystery explosion caught on CCTV as bizarre blast rocks homes overnighthttps://t.co/VUCkUWcAz3 pic.twitter.com/97JiYop7Wy — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) August 20, 2025

Якоруда

Припомняме, че на 13 юли 2025 г. в българския град Якоруда върху тревна площ падна неидентифициран обект. То имаше преобладаващ червен цвят и от него излизаше пара. По думите на свидетели на явлението, Според свидетели, които са заснели обекта, той е паднал от небето. Кметът разпореди взимането на проби от обекта. Очевидци твърдят, че "нещото" е изгоряло и се е изпарило.

