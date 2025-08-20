Срещата Путин-Зеленски: Новата дъвка, според журналисти

Всеки път продължението следва и най-хубавото предстои. Проблемът е, че закъсняват резултатите, но въпросът е дали ще се състои двустранни среща между руския президент и деспот Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски. Новата дъвка е къде ще се състои срещата между двамата президенти. Това заяви журналистът Валерий Тодоров пред bTV. Още: Тръмп, Зеленски и езикът на облеклата: Анализ костюмите ли ще решат войната в Украйна

Ще има ли среща Путин-Зеленски?

По думите му въпросът е кой какво ще отстъпи в размяната на територии. Не става и ясно, ако се говори за примирие какво ще включва, а ако се говори за дългосрочно споразумение, как ще се случи, коментира Тодоров. „Коя е европейската версия за това, което трябва да се случи? Има една обърканост и затова, ако срещата в Аляска беше като среща на неотложните надежди, то въпросът за мира в Украйна е отстъпление от червените линии и заобикаляне на проблемите“, посочи Валерий Тодоров.

Той смята, че Доналд Тръмп провежда нова линия на развитие с очевидна симпатия към руския президент Владимир Путин. „Той (Тръмп – б.р.) разсъждава като търговец, който иска да говори и да работи на едро“, по думите на Тодоров. Оръжията, които трябват за ефективна защита на Украйна, могат да бъдат проведени в САЩ, но кога и как ще стане, също е важен въпрос. Въпросът е дали Русия ще допусне участници и страни-членки на НАТО да присъстват в Украйна като гарант за мира, посочи Валерий Тодоров.

Журналистът и заместник-главен редактор на "Дневник" Петър Карабоев заяви, че има твърде малко с дипломацията в разрешаването на войната в Украйна. Има поредица от събития, които са много зрелищни, но напрактика някой продължава да тълкува и да пуска някаква информация, но въпросът е, че така дипломация не се прави, коментира той. Карабоев добави, че ако Тръмп наложи санкции на Русия, въпросът с дипломацията във войната в Украйна, е приключил.

