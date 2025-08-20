Войната в Украйна:

Срещата Путин-Зеленски: Новата дъвка, според журналисти

20 август 2025, 08:06 часа 280 прочитания 0 коментара
Срещата Путин-Зеленски: Новата дъвка, според журналисти

Всеки път продължението следва и най-хубавото предстои. Проблемът е, че закъсняват резултатите, но въпросът е дали ще се състои двустранни среща между руския президент и деспот Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски. Новата дъвка е къде ще се състои срещата между двамата президенти. Това заяви журналистът Валерий Тодоров пред bTV. Още: Тръмп, Зеленски и езикът на облеклата: Анализ костюмите ли ще решат войната в Украйна

Ще има ли среща Путин-Зеленски?

Още: План с 4 точки: Как САЩ могат да участват в гаранциите за сигурност на Украйна

По думите му въпросът е кой какво ще отстъпи в размяната на територии. Не става и ясно, ако се говори за примирие какво ще включва, а ако се говори за дългосрочно споразумение, как ще се случи, коментира Тодоров. „Коя е европейската версия за това, което трябва да се случи? Има една обърканост и затова, ако срещата в Аляска беше като среща на неотложните надежди, то въпросът за мира в Украйна е отстъпление от червените линии и заобикаляне на проблемите“, посочи Валерий Тодоров.

Той смята, че Доналд Тръмп провежда нова линия на развитие с очевидна симпатия към руския президент Владимир Путин. „Той (Тръмп – б.р.)  разсъждава като търговец, който иска да говори и да работи на едро“, по думите на Тодоров. Оръжията, които трябват за ефективна защита на Украйна, могат да бъдат проведени в САЩ, но кога и как ще стане, също е важен въпрос. Въпросът е дали Русия ще допусне участници и страни-членки на НАТО да присъстват в Украйна като гарант за мира, посочи Валерий Тодоров.

Журналистът и заместник-главен редактор на "Дневник" Петър Карабоев заяви, че има твърде малко с дипломацията в разрешаването на войната в Украйна. Има поредица от събития, които са много зрелищни, но напрактика някой продължава да тълкува и да пуска някаква информация, но въпросът е, че така дипломация не се прави, коментира той. Карабоев добави, че ако Тръмп наложи санкции на Русия, въпросът с дипломацията във войната в Украйна, е приключил.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: В кои от договорките между Тръмп-Зеленски ще се реши войната: Анализ на експерти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
среща Тръмп Путин гаранции за сигурност война Украйна мир Украйна гаранции за сигурност Украйна среща Тръмп Зеленски
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес