Най-великият за всички времена? Мохамед Салах постигна нещо невиждано в историята на Висшата лига

Суперзвездата на световния футбол Мохамед Салах постигна нещо невиждано в историята на английската Висша лига. Нападателят на Ливърпул спечели наградата "Играч на годината" на Асоциацията на професионалните футболисти в Англия (PFA) за 2025-а и по този начин се превърна в първия футболист, който успява да спечели отличието три пъти. Египтянинът получи приза за сезон 2024/25, а по-рано бе избран за номер 1 и през сезоните 2017/18 и 2021/22.

Салах е "Играч на годината" на PFA за рекорден трети път

Салах изигра невероятен сезон във Висшата лига, в който отбеляза най-много попадения и бе водещ играч на Ливърпул за спечелването на 20-ата титла на Англия. Това можеше да е последният сезон на Салах за мърсисайдци, тъй като договорът му изтичаше, но в крайна сметка той успя да постигне споразумение с клуба и ще остане на "Анфийлд" за поне още две години.

Иначе Мохамед Салах е и първият играч, който печели всяка от следните награди в рамките на един и същи сезон:

Златна обувка на Висшата лига Награда за най-добър плеймейкър на Висшата лига Играч на годината на Висшата лига Футболист на годината на Футболната асоциация на играчите Играч на годината на PFA

