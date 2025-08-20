Войната в Украйна:

20 август 2025, 09:36 часа 431 прочитания 0 коментара
Най-великият за всички времена? Мохамед Салах постигна нещо невиждано в историята на Висшата лига

Суперзвездата на световния футбол Мохамед Салах постигна нещо невиждано в историята на английската Висша лига. Нападателят на Ливърпул спечели наградата "Играч на годината" на Асоциацията на професионалните футболисти в Англия (PFA) за 2025-а и по този начин се превърна в първия футболист, който успява да спечели отличието три пъти. Египтянинът получи приза за сезон 2024/25, а по-рано бе избран за номер 1 и през сезоните 2017/18 и 2021/22.

Салах изигра невероятен сезон във Висшата лига, в който отбеляза най-много попадения и бе водещ играч на Ливърпул за спечелването на 20-ата титла на Англия. Това можеше да е последният сезон на Салах за мърсисайдци, тъй като договорът му изтичаше, но в крайна сметка той успя да постигне споразумение с клуба и ще остане на "Анфийлд" за поне още две години.

Иначе Мохамед Салах е и първият играч, който печели всяка от следните награди в рамките на един и същи сезон: 

  1. Златна обувка на Висшата лига
  2. Награда за най-добър плеймейкър на Висшата лига
  3. Играч на годината на Висшата лига
  4. Футболист на годината на Футболната асоциация на играчите
  5. Играч на годината на PFA

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
