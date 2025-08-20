Войната в Украйна:

Ето коя държава от Балканите няма да изпраща войски в Украйна

Хърватия повтори позицията си, че няма намерение да изпраща войници в Украйна, съобщиха от хърватското правителство. Нуждата от повтаряне на позицията дойде след като президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Fox News заяви, че „Великобритания, Франция и Германия ще изпратят войски на терен, за да осигурят мир“, предаде хърватския сайт jutarnji. Тъй като Великобритания, Франция и Германия - както и Хърватия - са членове на Коалицията на желаещите (неформална група европейски държави, заедно с Австралия, Канада и Нова Зеландия, които са готови да сътрудничат военно или политически в (мирна) мисия в Украйна), хърватската медия е поискала от правителството официален коментар относно твърдението на Тръмп, че трите най-могъщи европейски държави са готови да изпратят войските си в Украйна.

Позицията на Пленкович

"Днес беше нова среща на Коалицията на желаещите и премиерът Андрей Пленкович имаше много ясно представяне. Както на срещата на Коалицията на желаещите, така и след това на заседанието на Европейския съвет, премиерът последователно отстояваше своята линия: Че той се застъпва за справедлив и траен мир, който ще защити суверенитета на Украйна и нейната териториална цялост - каза ни източник от правителството", коментираха от правителствонот. ОЩЕ: Още санкции: "Коалицията на желаещите" засилва натиска над Путин след срещите в Белия дом

Деница Китанова
