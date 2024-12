Русофобията вече е официална част от руската доктрина за борба с екстремизма, като терминът означава следното – неприятелско, предубедено и враждебно отношение плюс дискриминационни действия срещу руски граждани, руския език и култура от неприятелски за Русия държави. Доктрината беше обновена и подписана от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин през последната съботно-неделна двойка почивни дни на 2024 година.

Руската доктрина сочи Украйна за основен източник на русофобия и на неонацистки идеи и затова Русия трябва да елиминира заплахите, идващи от Украйна. Точно предполагаемата русофобия в смисъл на дискриминация на руското в Украйна беше посочена от руския външен министър Сергей Лавров като червена линия, от която Руската федерация няма да отстъпи при бъдещи преговори за мир в Украйна. Пред ТАСС Лавров добави, че Кремъл не е съгласен с отлагане на членство на Украйна в НАТО за какъвто и да е времеви период – трябва да е завинаги, защото НАТО агресивно обкръжавало руските граници – стара опорна точка в руските оправдания Путин да подпали най-смъртоносната война в света от Втората световна война насам. Евентуално отлагане на влизане в Украйна с 10 или 20 години е обсъждано в редица медии като възможна част от бъдещо мирно предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според оценка на ISW - американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, вероятно на база обновената си доктрина, Путинова Русия ще иска отстраняване на сегашното управление в Украйна, начело с Володимир Зеленски – самият Путин повтаря при всеки удобен случай как Зеленски бил нелегитимен, защото му е изтекъл мандатът, без да признава, че военното положение в Украйна замразява мандата на действащия украински президент: Юридически урок за Путин заради Зеленски, руският диктатор го прие с половин уста (ВИДЕО)

И още – в руската доктрина за борба с екстремизма мигрантите са считани за източник на разпространение на екстремизъм, отделно Кремъл иска да налага "образователни програми" за превенция срещу екстремизъм в Северен Кавказ и Централна Азия. Какво прави руската армия с руското културно и верско наследство се вижда добре от поредните снимки от Украйна:

