След слабия старт на Световното: Станка Златева и БФБорба скочиха на предишното ръководство

20 август 2025, 10:07 часа 236 прочитания 0 коментара
След слабия старт на Световното: Станка Златева и БФБорба скочиха на предишното ръководство

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева и ръководството на централата за пореден път скочиха на своите предшественици. От организацията пуснаха дълга позиция след множеството критики към управляващите за липсата на резултати в първите дни на Световното първенство за младежи и девойки, което се провежда в Самоков. Както е известно, родните национали в свободния стил завършиха без нито един медал в категориите си.

От БФБорба са категорични, че в момента федерацията „бере плодовете“ на предишното ръководство. Според настоящите шефове на централата ще бъде истинско чудо, ако България успее да вземе медал при класиците на Световното първенство в Самоков.

„В спорта нищо не става за 2-3 месеца“

„Българската борба продължава тенденцията, наследена от предишното ръководство на федерацията. На световното за юноши до 20 г. в Самоков националите в свободния стил останаха без медал, което не е прецедент. През 2022-а, когато София и най-голямата зала у нас „Арена Армеец” (сега „Арена 8888“) е домакин на първенство за същата възраст, отборът отново е без отличия – в свободния, в класическия стил и при девойките. Крахът е именно в столицата, която пред 1971-а посреща световното за мъже и става за първи и единствен път досега световен отборен шампион в класическия стил!“

„На следващата година 2023-а резултатите са същите, отново без отличие в свободни, класическия стил и при девойките. Но тогава не броим точките и победите, правим го сега... През 2024-а „светлина в тунела“ Сали Салиев взима сребро. За следващата година обаче вече е навършил 20 години и няма право да участва“.

„Този сезон, когато федерацията има ново ръководство и България е домакин на световното първенство 4 месеца по-късно, защо ситуацията да е по-различна! Отборът в свободния стил отново е без отличие. И, ако в класическия стил и при девойките вземем медал, ще е чудо. Преди това, от 2017 година, откакто предишното ръководство взе управлението на българската борба, на световно първенство за същата възраст имаме само два медала за 3 години (2017, 2019)“. 

„След настъпилите промени през тази година момчетата за първи път имаха лагер и за първи път имаха екипировка на националния отбор. А на последвалото европейското първенство България за първи път спечели три медала за тази възраст – сребро и два бронза. Юношите в свободния стил бяха за първи път от много години в пълен състав на световното първенство в Самоков. В отбора бяха и момчетата, които на европейското за същата възраст тази година, взеха два бронзови медала, други двама останаха пети. В спорта обаче нищо не става за 2-3 месеца. Всеки, минал през залата по борба, знае, че медалисти и шампиони се градят с години!“, се казва в част от позицията.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
