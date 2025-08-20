Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола, претърпя тежка операция

Войната в Украйна:

20 август 2025, 10:13 часа 204 прочитания 0 коментара
Шофьорът на автобуса, който пострада тежко след катастрофа в София, при която в превозното средство се вряза кола, в претърпял операция. Мъжът е опериран от екип лекари на доц. Михаил Рашков от "Пирогов". Травматолозите са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник, съобщиха от болницата.

65-годишният пациент остава за лечение в лечебното заведение.

ОЩЕ: Жената до загиналия в катастрофата лекар от Сирия не може да го погребе

За тежката катастрофа

Припомняме, че в малките часове в петък (15 август), 21-годишен шофьор  заби колата си в градски автобус, уби лекар, и прати четирима в болница с опасност за живота.

Два дни по-късно Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на Виктор Илиев. Младият мъж взел шофьорска книжка две седмици преди тежката катастрофа. 

ОЩЕ: Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди фаталния инцидент

 

 

На 21-годишния Виктор Илиев вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В съдебната зала прокурор Събина Христова съобщи, че задържаният е употребил райски газ, преди да се качи зад волана.

"Баща ми цял живот е шофьор. Бил е шофьор в чужбина. Живееше в Германия. На 66 години е. На 25 август има рожден ден. Беше подал документи да се пенсионира", сподели синът на пострадалия. 

ОЩЕ: Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола, трябвало скоро да се пенсионира: Разказ през сълзи на сина му

